Hayvanlarının Yemi Biten Çiftçiye Belediye Yardımı

Terme'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan çiftçiye belediye ekiplerince yem ulaştırıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Evci Mahallesi yüksekyayla mevkinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Rıza Öksüz, Terme Belediyesinden hayvanlarına yem ulaştırılması için yardım istedi. 320 koyunu bulunan Öksüz'ün talebi üzerine belediye ekipleri, 10 saatlik çalışma sonucu köye yem ulaştırdı.



Öksüz, kar yağışı sonrası ilçe merkeziyle irtibatlarının kesildiğini belirterek, "Koyunların yemi bitti ve aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. İmdadımıza Terme Belediyesi ekipleri yetişti. Yolu açarak hayvanlarıma yem ulaştırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



Belediye Başkanı Şenol Kul ise kar yağışının Terme'de de yoğun şekilde etkisini gösterdiğine işaret ederek, "Belediye olarak kış öncesinde yoğun kar yağışı karşısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kar temizleme çalışmalarımız şehrimizin dört yanında sürüyor. Hasta ve yardım ihbarlarına anında müdahale ederek vatandaşlarımızın yanında oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.