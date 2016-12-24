Hayvanlarını Battaniyeyle Isıtıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar hayvanlarını ısıtmak için battaniye kullanıyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kırsal kesimlerde, vatandaşlar, hayvanlarını ısıtmak için çarpıcı yöntemlere başvuruyor.



Ergani ilçesine bağlı Armutova köyünde Selahattin Ulu, yem vermek üzere ağıla giderken, üşüyen büyükbaş hayvanlarını battaniye ile sararak, ısıtmaya çalıştı.



Ulu, soğuk havanın başta insanlar olmak üzere tüm canlıları etkilediğine işaret ederek, "Sabah saatlerinde yem vermek üzere Ağıl'a gittim. Ağıldaki büyükbaş hayvanlarının üşüdüğünü fark ettim. Hayvanları ısıtmak için evde bulunan eski bataniye ve çulları hayvanlara sararak, ısınmalarını sağladım" diye konuştu.