Kırklareli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı. Vali Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında yapıldı.



Kırklareli Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantıda 5199 sayılı kanun kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında komisyona bilgi verildi. Toplantıda ayrıca 2017 yılı yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi gerçekleşti. - KIRKLARELİ