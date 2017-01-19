Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Kırklareli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı. Vali Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında yapıldı.

Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Kırklareli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı. Vali Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında yapıldı.

Kırklareli Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantıda 5199 sayılı kanun kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında komisyona bilgi verildi. Toplantıda ayrıca 2017 yılı yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi gerçekleşti. - KIRKLARELİ

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