Hayvanları Çocukları Gibi Giydirdi

Nevşehir'de çiftçilikle uğraşan 35 yaşındaki Mehmet Açıkgöz, eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında hayvanlarına kıyafet giydirdi. Nevşehir'de son günlerde hava sıcaklıklarının eksi 25'e kadar düşmesinin ardından Çardak köyünde çiftçilik ve hayvancılık işi ile uğraşan 35 yaşındaki Mehmet Açıkgöz çareyi ineklerine kıyafet giydirmekte buldu. Açıkgöz, "Hayvanlarımın bu soğuktan etkilenmemesi için böyle bir çareyi buldum ve faydasını da çok gördüm" diye konuştu. Çiftçi olduğunu ancak hayvancılıkla da uğraştığını söyleyen Açıkgöz, "50'ye yakın hayvanımız var. Bu sene malumunuz kış çok sert geçiyor. Bu yüzden bizim üşüdüğümüz gibi hayvanların da üşüdüğünü düşündük. Genellikle bütün hayvanlarımızın üzerini örtüyoruz ama bu da havaların sıcaklığına göre değişiyor. Eksi 20 ile eksi 25 gibi soğuk havalarda hayvanların üzerini örtüyoruz. Bu gün de hava çok soğuk olunca böyle bir şey aklımıza geldi ve çokta faydasını gördük" dedi.



"Hayvan çok soğukta durursa özellikle taze buzağılar aşırı şekilde süt içmiyor ishal oluyor" diyen Açıkgöz "Bir gün iki tanesine bu kıyafeti denedim. Baktım işimize yarayacak ve hepsine de kıyafet uygulaması yaptık. Ben bu uygulamanın olumlu olduğunu gördüm. Çünkü aşırı soğuklarda hayvanlarda titreme olmaya başladı. Bunu yaptıktan sonra da titreme kesildi. Çocuklarımızı nasıl giydiriyorsak hayvanlarımızı da o şekilde giydiriyoruz. Sonuçta onlar da üşüyor ve üşümesin diye bizler de bir şey yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



(Coşkun Sağlamdin/İHA) - NEVŞEHİR