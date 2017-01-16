Hayvanlara Karesi Şefkati

Kedi ve köpek evleri ile sokaktaki sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva kuran Karesi Belediyesi, sokak hayvanları ilk yardım aracı ile zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da son üç ayda 1.5 ton kuru mama dağıtımı yaptı.



Karesi Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla kurulduğu günden bu yana sokaktaki canları unutmuyor. Hayvanseverlerin işini kolaylaştırmak ve sokaktaki sahipsiz ve kimsesiz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için sokak hayvanları ilk yardım ekibi, gece gündüz yardım elini uzatıyor. 444 99 10 numaralı çağrı merkezine gelen talepleri geldiği gün içerisinde sonuçlandırmak için çalışan ekipler, soğuk havalarda mama bulmakta güçlük çeken hayvanların bulunduğu bölgelere mama kabı ve mama bırakıyor.



Ekipler, son üç ayda 750 kilo kedi maması, 750 kilo da köpek mamasının dağıtımını gerçekleştirdi. Hayvanseverlerden gelen ilk yardım, mama, kedi evi ve köpek evi gibi talepleri de değerlendiren ekipler, uygun görülen yerlere bu evlerden koyarak hayvanların kışın soğuktan yazın da sıcaktan korunmalarını sağlıyor. Kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına bakan hayvanseverlere de destek olan ekipler düzenli olarak mama ihtiyaçlarını gideriyor.



444 99 10 numaralı çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunan Kaniye Mümger isimli hayvansever, "Belediyemiz sağ olsun elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bize sürekli yardım ediyor. Biz de elimizden geldiğince hayvanlara iyi bakmaya çalışıyoruz. Belediyemiz mamalarını eksik etmiyor. Belediyemize teşekkür ederiz" dedi.



Makamında da kedi besleyerek Türkiye gündemine gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise hem Büyükşehir hem de ilçe belediyeleri olarak sokakta yaşayan can dostlara sahip çıktıklarının altını çizdi. Yaz ve kış aylarında periyodik olarak su kabı, mama kabı ve mama dağıttıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, şehrin birçok noktasına kedi ve köpek evlerinin yerleştirildiğini söyledi. - BALIKESİR