Hayvanlara Eziyete Ceza

Orman ve Su İşleri Kayseri Şube Müdürlüğünce, hayvanlara eziyet eden 3 kişi ile sosyal medya üzerinden ticaret izni olmadan hayvan satan 3 kişiye toplam 12 bin 721 lira para cezası kesildi.



Bir köpeğin kulağının kesildiği ve fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı ihbarını değerlendiren şube müdürlüğü ekipleri, hayvana eziyet eden bu kişinin kimliğini tespit ederek, 2 bin 121 lira idari para cezası uyguladı.



Bir başka ihbarı değerlendiren ekipler, köpek dövüştürdüğü ve görüntülerini sosyal medyadan paylaştığı belirlenen 2 kişiye de 2 bin 651'er lira ceza kesti.



Sosyal medya üzerinden ticari izni olmadan hayvan satışı yapan 3 kişiye ise bin 766'şar lira para cezası verildi.