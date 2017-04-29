Hayvanlar ve Çocuklar
BİZİ SİZE, BİZİ İZLEYEN ANLATSIN, SİZDE BAŞKASINA.. Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir. Detaylar : İl : İstanbulİlce : AtaşehirMekan : İstanbul MU SahneMekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.
BİZİ SİZE, BİZİ İZLEYEN ANLATSIN, SİZDE BAŞKASINA..
Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : İstanbul MU Sahne
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.Kat
Başlangıç Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Hayvanlar ve Çocuklar
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io