BİZİ SİZE, BİZİ İZLEYEN ANLATSIN, SİZDE BAŞKASINA..





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : İstanbul MU Sahne



Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, Mozaik Çarşı, -2.Kat



Başlangıç Saati : 29.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Hayvanlar ve Çocuklar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır