Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

Ardahan'da Köylüler yaban hayvanları için seferber oldular.



Ardahan'da ağır kış şartları sonucunda yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların yerleşim yerlerine inerek mal kayıplarına neden olması ve insanlar için riskli durumlar oluşturması köy halkını seferber etti.



Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Dağevi köylüleri kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.



Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Dağevi köyü sakinleri, köy sınırlarındaki Ziyaret deresi çevresine tahıl ürünleri ile tavuk eti bıraktı.



Dağevi Köyü Muhtarı Vedat Keçeci yaptığı açıklamada, Kötü hava koşullarından yabani hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirtti.



Keçeci, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek ve ekibine teşekkür ederek, "Böyle bir teklifte bulunduk, onlarda bize destek verdi. Bugün burada kuşlar için bir miktar yem ve kurt tikli gibi hayvanlara da parça tavuk eti bıraktık. Yemleme nasıl ve ne şekilde olacağını bize gösterdiler. Bundan sonra doğaya daha duyarlı olmuş olacağız." dedi.



Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek ise, "Müdürlüğümüzce Ardahan il ve ilçelerinde tüm protokol ve halkın katılımı ile yaban hayatına karşı duyarlılığın artırılması amacıyla başlatmış olduğumuz yaban hayatı yemleme çalışmasına, Ardahan merkeze bağlı Dağevi köyü halkı gönüllü olarak örnek davranış sergileyerek yemleme çalışması için köy merasına seferber oldu. Doğaya buğday ve parça tavuk eti bırakıldı.tüm Türkiye'ye örnek olması adına Dağ evi köyü muhtarı sayın Vedat Keçeci'ye ve köy halkına bakanlığımız adına teşekkür ediyorum." dedi. - ARDAHAN