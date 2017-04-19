Hayvanlar Için Lüks Sitedeki Evini Satıp Kiraya Çıktı

Edirneli hayvansever Ersin Gören, ilgilendiği sokak hayvanlarını daha rahat beslemek ve onlarla zaman geçirebilmek için lüks sitedeki evini satıp bahçeli bir eve taşındı.



Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda yönetici olarak çalışan 61 yaşındaki Gören'nin sokak hayvanlarına olan ilgisi, herkesin taktirini topluyor.



Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına olan ilgisi nedeniyle apartmandaki dairesini satıp, bahçeli bir ev kiraladığını anlattı.



Sokak hayvanlarına yardım ederek mutlu olduğunu ifade eden Gören, konuşmasına şöyle devam etti:



"Edirne merkezde güzel bir yerde beşinci katta lüks bir dairem vardı. Sırf hayvanlarım için o daireyi satarak, onların yaşantısı daha güzel bir şekle getirmek için hanımla beraber evimizi sattık. Buraya kiraya taşındık. Biz nasıl olsa rahat ediyoruz. Onların rahat etmesini istiyoruz. Bundan sonra da yapacağım ilk ev önce kedilerimin olacak. Daha sonra ben kendime ev yapacağım"



Kışın kedi ve köpekler için evinde soba yaktığını anlatan Gören, yaklaşık 25 kedi ve köpeğe sürekli baktığını anlattı.



Bir yerde yardıma ihtiyacı olan bir sokak hayvanı görse hemen yardımına koştuğunu belirten Gören, hayvanların sadece beslenmeleri için aylık bin 500 liralık harcama yaptığını sözlerine ekledi.