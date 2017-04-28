Hayvanlar Beethoven, Mozart Dinleyerek Rahatlıyor

Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan geçici hayvan barınağı, yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapıyor. Barınakta sokak hayvanları dışındaki yabani hayvanlar da tedavi ediliyor. Gün boyu barınakta çalan klasik müzik ise hayvanları rahatlatıyor. Yaklaşık 600 kedi ve köpeğin bulunduğu barınaktaki sahipsiz hayvanlara, aşı, muayene, ameliyatlar ve rehabilitasyon hizmetleri veriliyor. Trafik kazası geçiren, zehirlenen, mikrop kapan ve doğum yapan sokak hayvanlarının tedavi gördüğü barınakta vatandaşlar tarafından getirilen yabani hayvanlara da özenle bakılıyor.



Bodrum Belediyesi Birim Sorumlusu Aytunç Kayrakçı, ilaçların Bodrum Belediyesi tarafından karşılandığını ifade ederek, "Barınaklarımızın bütün ihtiyaçları Bodrum Belediyesi tarafından karşılanmakta. Bunun yanı sıra gönüllüler de çeşitli bağışlarda bulunmakta. Gün geçtikçe büyüyen bir barınak burası. Geçen sene yeni revir binaları yaptık, yeni bölümler ekledik. Bu senede bir bağışçı 3 tane konteyner bağışladı onun içerisine hasta kedilerin tedavi olduğu bölümler ilave ettik. Mümkün olduğu kadar sahiplendirmeye çalışıyoruz ve onlara tek tavsiyemiz, satın almasınlar gelsinler barınaklardan sokak hayvanlarını sahiplensinler. Sevginin cinsi yoktur, mühim olan hayvanları sevmektir. Cins seviyorum gibi şeyleri de biz kabul etmiyoruz. İnsan seviyorsa karşılıksız sever. Hayvanları cins, ırk ayırt etmeden sevmeli" dedi.



Birçok hayvana baktıklarını söyleyen veteriner hekim Ayşe Elvan Canbakan ise, "Buradaki amacımız, Bodrum'da yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü rehabilitasyonu, aşılanması, ameliyatı ve tekrar sağlıklı olanların alındığı ortama geri bırakılması. Buraya yıl içinde en çok gelen kanatlılardan martılar var güvercinler var. Bu sene çok fazla sayıda kirpimiz oldu. Hasta kirpilerimiz geldi onları ameliyat ettik. Yaban domuzu ve eşek geldi bu sene baya ve hepsini de sahiplendirdik, güzel köylere gittiler. Vakalar sezona göre değişiyor. Şimdi mesela yaz dönemine girdiğimiz için trafik çok yoğun en çok şu aralar trafik kazaları geliyor. Kırık ameliyatlarını yapabiliyoruz burada. Hasta olup iyileşip doğal hayatına dönen giden çok sayıda hastamız var. Viral ve bakteriyel hastalıklar kedi ve köpeklerde en çok görülen ve parazitsel hastalıklar" diye konuştu.



Veteriner hekimler kontrolünde bulunan barınakta yaşayan hayvanlar bakıcılar tarafından kuru mama ile besleniyor. Barınakta yeni başlatılan bir uygulama ise klasik müzik dinletisi. Barınak içindeki ses sisteminden gün boyunca yayınlanan klasik müzik eserleri sayesinde hayvanların daha sakin oldukları gözleniyor.



(Eren Ayhan/İHA)