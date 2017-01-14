Hayvanlar Alemi + İnsanlar

Anadolu'nun köklü seslerini elektronik kalıplarla yorumlayan İnsanlar ve psikedelik folk rock topluluğu Hayvanlar Alemi, 14 Ocak'ta Babylon'a konuk oluyor.



İnsanlar



Barış K. ve Cem Yıldız'ın öncülüğünde, Mini Başhekim'in fikir babalığıyla 2010 yılında bir araya gelen İnsanlar; Anadolu'nun kadim köklerini, modern elektronik müzik formlar ve doğaçlama kalıplarla bir araya getiriyor. Türkiye ve Avrupa'da başarılı performanslara imza atan ekip 2015 yılında İngiliz plak şirketi Honest Jon's etiketiyle çıkardıkları "Kime Ne" plağı ve Ricardo Villalobos'un remiksiyle dikkatleri üzerine çekti. İnsanlar, 14 Ocak'ta Babylon sahnesine konuk oluyor.



Hayvanlar Alemi



Psikedelik folk rock grubu Hayvanlar Alemi, müzik serüvenine çeşitli grupları cover'layarak başladı. Sonrasında serbest doğaçlamayı keşfederek daha deneysel mecralara kayan Hayvanlar Alemi, geleneksel çalgılardan ve "buluntu ses" öğelerinden yararlanarak, renkli, teatral bir sahne imajıyla seyircilerin karşısına çıktı. İlk albümleri "Gaga"yı 2006'da 003 Records etiketiyle yayınlayan grup, bu albümü takiben ürettiği birçok parçayı 2010 yılında, Seattle merkezli Sublime Frequencies etiketiyle 45'lik single olarak yayınladı. The Guardian, Uncut ve Wire gibi önemli yayınlardan övgüler toplayan Hayvanlar Alemi, 14 Ocak'ta Babylon'da!



Kapı: 21.30



Hayvanlar Alemi: 22.30



İnsanlar: 00.00



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