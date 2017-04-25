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Hayvancılık Sektörüne Suudi Arabistan İlgisi
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Hayvancılık Sektörüne Suudi Arabistan İlgisi

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının organizasyonuyla Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli büyük işletmeler, ülkelerinin bu alandaki açığını Türkiye'de yapacakları yatırımlarla kapatmayı hedefliyor.

Hayvancılık Sektörüne Suudi Arabistan İlgisi

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının organizasyonuyla Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli büyük işletmeler, ülkelerinin bu alandaki açığını Türkiye'de yapacakları yatırımlarla kapatmayı hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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