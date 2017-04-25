Hayvancılık Sektörüne Suudi Arabistan İlgisi
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının organizasyonuyla Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli büyük işletmeler, ülkelerinin bu alandaki açığını Türkiye'de yapacakları yatırımlarla kapatmayı hedefliyor.
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının organizasyonuyla Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli büyük işletmeler, ülkelerinin bu alandaki açığını Türkiye'de yapacakları yatırımlarla kapatmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com
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