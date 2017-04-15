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Hayvancılık Desteklerine Düzenleme
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Hayvancılık Desteklerine Düzenleme

Damızlık koç, teke, manda düvesi, kaz ve hindi yetiştiriciliğiyle arıcılık ve ipekböcekçiliği desteklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hayvancılık Desteklerine Düzenleme

Damızlık koç, teke, manda düvesi, kaz ve hindi yetiştiriciliğiyle arıcılık ve ipekböcekçiliği desteklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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