Hayvancılık, Aksaray İçin Stratejik Sektör

DÜNYA, Aksaray Ticaret Borsası işbirliği ile "Hayvancılıkta Güncel, Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konferansı düzenledi.

Hayvancılık, Aksaray İçin Stratejik Sektör

DÜNYA, Aksaray Ticaret Borsası işbirliği ile "Hayvancılıkta Güncel, Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konferansı düzenledi

Kaynak: Dunya.com

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