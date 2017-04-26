Hayvancılık, Aksaray İçin Stratejik Sektör

DÜNYA, Aksaray Ticaret Borsası işbirliği ile "Hayvancılıkta Güncel, Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konferansı düzenledi
Köprüye çıkan genç kızı ikna çabaları boş çıktı!
Alacaklarını bırakıp şehri terk etti
Bu kitaba sadece 1 kişi dokunabiliyor!
Yazım yanlışı yapan ekibine canlı yayında ayar verdi
"Anneme sigara verdiler, içtikten sonra bayıldı''
Rize'deki dayak skandalının ardından kararını verdi
İntiharın ardından ilk mesaj geldi
Başkan'dan itiraf: Hamza hocayı daha erken kovmam lazımdı
Müdavimleri şaşkın! İçerde'nin final tarihi belli oldu