Hayvanat Bahçesinde İkiz Ceylan Heyecanı

SONER KILINÇ - Uşak Belediyesi Akse Hayvanat Bahçesi'nde önceki gün dünyaya gelen ikiz ceylanlar özenle büyütülüyor.



Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, önceki gün biri erkek ikiz ceylanın dünyaya geldiğini söyledi.



Ceylan yavrularının sağlıklarının iyi olduğunu, bakımlarının özenle yapıldığını aktaran Aydın, ceylanlarda ikiz doğumun nadir görüldüğünü ifade etti.



Okan Aydın, daha önce de hayvanat bahçesinde ceylan doğumu olduğunu, ancak ilk kez ikiz doğum gerçekleştiğini kaydetti.



Keçi sütüyle besleniyorlar



Erkek ceylan yavrusuna "Hıdır", dişi yavruya ise "Ceren" ismini verdiklerini kaydeden Aydın, 2 günlük yavruların anne sütüne en yakın keçi sütüyle beslendiğini belirtti.



Günde 5 kez biberonla yavrulara süt takviyesi yapıldığını aktaran Okan Aydın, şunları söyledi:



"Baharın gelmesiyle doğumlar daha da artacak. Ceylanların doğumu bizi çok mutlu etti. Malumunuz Hıdırellez'e yaklaştık, bu nedenle erkek yavruya 'Hıdır' ismini verdik, Ceren'in anlamı ise 'Ceylan' demek, bu nedenle dişi yavruya bu ismi verdik. Yavrular günlerinin büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor, nadir olarak ayağa kalkıp yürüyorlar. Biz beslemenin dışında uzaktan izliyoruz. Umarım kısa süre içinde güçlenip sürüye ayak uydururlar."



Aydın, hayvanat bahçesindeki hayvan çeşitliliğini artırmak istediklerini ifade ederek, burada doğan hayvanların kendileri için daha özel olduğunu da sözlerine ekledi.



"Çocuğum gibi bakıyorum"



Hayvanat bahçesi çalışanlarından Nusret Aydın ise ikiz yavruları özenle büyüttüklerini söyledi.



Sosyal medyada ikiz ceylanların fotoğraflarını görenlerin hayvanat bahçesine geldiğini aktaran Aydın, "Hayvanat bahçesinde bulunan keçilerden süt sağıp, ceylanlara taze taze veriyoruz. Onlara çocuğum gibi bakıyorum. Umarım kısa sürede güçlenirler. Şimdilik ayağa kalkmakta zorlanıyorlar. Ziyaretçilerin sayısı giderek artıyor, özellikle çocuklar yavruları görmek istiyor." ifadelerini kullandı.