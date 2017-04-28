Hayvanat Bahçesi'nde '23 Nisan' şenliği

'23 Nisan Şenliği'nde Hayvanat Bahçesi'nde eğlenceli ve coşkulu anlar yaşandı. Minik öğrencilerin kostümleri ve neşeli kahkahalarıyla renklenen program, mutlu anlara sahne oldu. '23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Büyükşehir Belediye Bandosu'nun konseri ayrı bir renk kattı. Konserde popüler şarkıları seslendiren bandoya, çocuklar danslarıyla eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, günün anlam ve önemini ifade ettiği konuşmasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği bir armağandır. Çocuklarımız, geleceğimizdir. Barış, umut ve kardeşliği temsil eden çocuklarımızla geleceğimize sağlam adımlar atıyoruz, gururlu ve mutluyuz" diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, dans gösterilerinin yapıldığı ve şarkıların neşeyle söylendiği şenlik, çocuklar kadar velilerinin de kalplerini ısıttı. Bayram neşesinin doruğa çıktığı günde çocuklar, gönüllerince eğlendi.