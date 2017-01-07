Hayvan Yetiştiricilerine Kış Beslenme Uyarısı

Kavak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimi Fatih Cır, hayvan yetiştiricilerine kış bakımı konusunda uyarıda bulundu.



Cır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde de hayvanların beslenmesine önem verilmesi gerektiğini söyledi.



Hayvanlara kış mevsiminde mısır ağırlıklı yemin kırma ya da ezme halinde verilmesinin enerji ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacağına belirten Cır, şunları söyledi:



"Şeker pancarı küspesi ile de enerji ihtiyacı nispeten karşılanır. Kaba yem olarak arpa, buğday samanı yanında taze çayır otu, fiğ ve yonca samanı da hayvanların enerji ve protein ihtiyacını karşılamada etkendir. Bölgemiz hayvancılığında pek kullanılmayan mısır silajı da yedirilebilir."



Cır, hayvanların beslenmesinin yanı sıra içme suyu ile ahır ve barınaklarının temizliği ve havalandırılmasına da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.