Hayvan Yetiştiricilerine "Kene" Uyarısı

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşah Akgül, hayvanların keneden korunmasında ilaçlamanın önemli olduğunu bildirdi.



Akgül, yaptığı açıklamada, büyük ve küçükbaş hayvanlarda öldürücü seyreden birçok hastalığın keneler ile bulaştığını, bunun için keneyle doğru şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.



Barınakların düzenli olarak ilaçlanması gerektiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"Özellikle bahar aylarından başlayarak kenelerin aktivasyon gösterdikleri dönemlerde hayvanlara sistemik ve uzun süre etkili ilaçlar uygulanmalı. Meralar, çok yoğun kene içeriyorsa genel açık alan ilaçlamaları ile kene yoğunluğu kontrol altına alınmalı ve özellikle hayvanların yoğun olarak kullandığı dinlenme ve sulama alanları, ağıl ve ahırlar ilaçlanmalıdır. Kene yaygınlığı ve aktivasyon dönemleri tespit edilmelidir. Bunun yanında bölgelerin iklim ve coğrafik özellikleri dikkate alınarak ilaçlama dönemleri ve tekrar oranları ayarlanmalı, sıcak ve nemli bölgelerde her üç haftada bir ilaçlama tekrarlanmalıdır. Bu kene hareketlerinin son bulacağı aylara kadar sürdürülmelidir."