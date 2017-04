Hayvan Sevgisi Mesleğe Dönüştü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Gülay Namlı, hayvanlara olan tutkusunu mesleğe dönüştürdü. İşe, kendi beslediği hayvanlar için kıyafet tasarlayıp dikerek başlayan Namlı, 8 yıllık süreçte 50 satış noktasına ulaştı.



Gülay Namlı, birlikte yaşadığı küçük dostlarına kıyafet bulamayınca harekete geçti. Tekstil sektöründe 10 yıl tasarımcı olarak çalışan Namlı, 8 yaşındaki Pekines cinsi köpeği 'Betty' ile İran kedileri 18 yaşındaki 'Furby' ve 12 yaşındaki 'Paspas' için kıyafet tasarlamaya başladı. Başlarda sadece evde kendi dostları için kıyafet tasarlayıp diken Namlı'nın hayatı, 'Betty'i veteriner kontrolüne kıyafetiyle götürünce değişti. 'Betty'nin kıyafetini beğenen veteriner, Gülay Namlı tarafından üretildiğini öğrenince sipariş verdi. İlk siparişini alan Namlı, başlarda hobi olarak başladığı bu uğraşı meslek haline getirmek istedi. Birbirinden farklı modellerde kedi ve köpek elbiseleri üretmeye başlayan Namlı, tasarımlarını müşterilerinin istekleri doğrultusunda geliştirdi. Değişik kumaşları bir araya getirmeye başlayan Namlı'nın tasarımları kısa sürede hayvan severlerin ilgisini çekti. Bazı müşterileri kıyafetlerin satışına talip olunca anlaşmalar yapmaya başlayan Namlı, 8 yıllık süreçte Türkiye çapında 50 satış noktasına ulaştı.



ONLARIN DA MODASI VAR



Kedi sevgisi nedeniyle ilkokulda öğretmeninin 'kedici kız' diye çağırdığı Namlı, hayvanlarla ilgilenmekten, onlara özel tasarımlar yapmaktan büyük zevk aldığını söyledi. Hayvan kıyafetlerinin de bir modası olduğunu belirten Namlı, "Ben bu işe ihtiyaç üzerine başladım. Betty'ye kıyafet bulamayınca kendim tasarlamak ve dikmek istedim. Aslında bakıldığında basit gibi dursa da hayvan kıyafetlerinin de bir modası var. Ben sürekli kumaşları takip ediyorum. Dünya çapında trendler mevcut ama ben daha çok özgün modeller yapmayı seviyorum. Kendi kıyafetlerimizi onlara uyarlamaya çalışıyorum" dedi.



'HER DETAY İLE KENDİM İLGİLENMEK İSTİYORUM'



Hiçbir zaman işini büyütmeyi düşünmediği vurgulayan Namlı, kedi ve köpek kıyafetlerini 20-70 TL arasında satışa sunuyor. Namlı, "Model seçimi, kumaşa uygulanması, aksesuarları ve kullanım şekli, tasarım, üretim aşaması hatta son ütüsü kadar her detayı ile kendim ilgilenmek istiyorum. Müşterilerle de birebir ben ilgileniyorum. İnsanlarla birebir görüşerek isteklerini hayata geçirmeye çalışıyorum ve bundan büyük keyif alıyorum. Hayvan sevgisini herkesin tatması gerek. Ben 8 yaşındaki Betty için kıyafet ararken bu işe girdim ve zevkle devam ediyorum" diye konuştu.



ALSANCAK'TA BULUŞACAKLAR



Hayvan sahipleriyle iyi diyaloglar kurduklarını söyleyen Namlı, "Sosyal medya üzerinde kurduğumuz gruplarda bir araya geliyoruz. 30 Nisan Pazar günü Alsancak 1. Kordondaki Shotzy barda Pekines sahiplerinin bir araya geleceği bir buluşma organize edildi. Pekines Besleyenler ve Sevenler grubunun kurucusu Binnur Yılmaz Tuncel'in düzenlediği bu etkinliğe yaklaşık 150 köpek ve sahibinin katılımını bekliyoruz. Tabii ki bu buluşma sadece Pekines sahipleri için değil, herhangi bir hayvan sever oraya katılabilir. Amacımız tanışmak kaynaşmak. 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz bu buluşmayı daha önce Alsancak'ta çimlerin üzerinde yapıyorduk. İlk defa bir mekan bize kapılarını açtı ve Shotzy Bar'da bir araya geleceğiz" dedi.



