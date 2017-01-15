Hayvan Sevgisi Engel Tanımıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli, özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri hayvanları öğrencilerin sevmesini sağladı.



Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen projedeki asıl amaç, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı nasıl davranacaklarını öğretmek. Bu kapsamda ekip, özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, burada eğitim alan engelli bireylere, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nden getirilen kedi, köpek ve tavşanı sevdirdiler.



Eğitim alan engelli bireylere sokak hayvanlarının ve onlara nasıl davranılması gerektiğinin anlatıldığı etkinlik, bir oyun havasında geçti. Engelli bireyler, başta çekinerek yaklaştıkları küçük kedi ve köpeğe, daha sonra rahatlıkla dokunarak onları sevdiler. Kedi, köpek ve tavşanı sırayla seven öğrenciler, daha sonra tavşan resmi yaparak ve hep birlikte şarkılar söyleyerek etkinliği tamamladılar. - ESKİŞEHİR