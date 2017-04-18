Hayvan Koruma Görevlilerine Eğitim

Turgutlu Belediyesi, ilçede gönüllü hayvanseverler için Yerel Hayvanları Koruma Görevlisi Eğitim Semineri'ne ev sahipliği yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü ile birlikte sosyal sorumluluk bilinci kapsamında Turgutlu'daki hayvansever gönüllü vatandaşlara eğitim düzenlendi. Turgutlu Belediye Meclis Toplantı Salonundan gerçekleşen eğitime yaklaşık 20 hayvansever vatandaş katıldı. Katılımcılara Orman ve Su İşleri 4. Bölge Manisa İl Şube Müdürü Veteriner Hekim Engin Bahçeci tarafından eğitim verilirken, ayrıca seminere Manisa Büyükşehir Belediyesi veteriner hekim Ahsen Diba Yayın, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Evren Erbaşser, Turgutlu Belediyesi Ziraat Mühendisi Zafer Kutluel de katıldı. Eğitim hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Engin Bahçeci, "Sizler buraya Yerel Hayvanları Koruma Görevlisi olmak için gönüllü olarak geldiniz. Eğitim sonunda her birinize Orman ve Su İşleri Bakanlığından onaylı görevli kimlik kartları verilecek. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi kavramı, hem 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda hem de bu kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer almaktadır. Özellikle kedi köpek gibi sahipsiz hayvanların, kendi mekanlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişidir. Hayvan Koruma Görevlisi olabilmek için İl Hayvan Koruma Kurulu'na sunulmak üzere İl Çevre Orman Müdürlüğü'ne başvurmak gerekir" dedi. Eğitimin ardından soru cevap kısmında hayvanseverlerin sorularını cevaplayan Bahçeci, Turgutlu Belediyesi'ne böyle bir seminer düzenlediği için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - MANİSA