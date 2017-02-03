Hayvan Hırsızlığından 6 Kişi Gözaltına Alındı

AMASYA'da jandarma ekipleri Merkez ve Suluova İlçesi'nde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.



Amasya merkez ve Suluova İlçesi'nde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla M.E., A.C., O.K., C.A., A.D. ve İ.E. adlı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait ahır, ev ve araçlarda yapılan aramalarda 26 büyükbaş hayvan, 441 çift kulak küpesi, birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca, hırsızlık olayında kullanılan kamyonet ile otomobil ele geçirildi.



Emniyette yapılan sorgularında, zanlıların Ordu, Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'daki 19 farklı hayvan hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi. Çalınan hayvanlarını Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine gelerek alan hayvan sahipleri sevinçlerinden askerlere sarıldı. Hayvan hırsızlığı yapan 6 kişi, sorgularının ardından Suluova Adliyesine sevk edildi.



Amasya İl Jandarma Komutanlığı, diğer hayvanların sahiplerine ulaşabilmek için çevre illerdeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



- Amasya