HAYVAN HIRSIZLARINDAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Amasya'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. ve C.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. A.C. ve İ.E. adliyedeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.K. ile M.E. de adli kontrolle serbest kaldı.
Hayvan Hırsızlığından 6 Kişi Gözaltına Alındı(2)
HAYVAN HIRSIZLARINDAN 2'Sİ TUTUKLANDIAmasya'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
HAYVAN HIRSIZLARINDAN 2'Sİ TUTUKLANDI