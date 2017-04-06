Hayvan Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 ay içerisinde gerçekleşen hayvan hırsızlığı olaylarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Balıklar, Doğanca ve Şeyhulaş Mahallerinden 2 ay içerisinde 8 koyun ve 1 inek çalındığı şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yol güzergahlarında kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri olayda kullanılan 55 BRD 52 plakalı kamyoneti tespit etti. Kamyonetin plakasından yola çıkan ekipler olayla ilgili Orhan K.(28) ve Ahmet K.(48)'yı gözaltına alırken, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişinin de aranmasına devam ediliyor.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN