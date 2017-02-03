Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 4 Tutuklama

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Ordu, Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'daki ahırlardan büyükbaş hayvan hırsızlıklarıyla ilgili Amasya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Amasya merkez ile Suluova ilçesinde belirlenen 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyon gözaltına alınıp sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.D. ve C.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C, ile İ.E. serbest kaldı. M.E ile O.K ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi.



Operasyon kapsamında şüphelilere ait ahır, ev ve araçlarda yapılan aramada 26 büyükbaş hayvan, 441 çift kulak küpesi, av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti. - AMASYA