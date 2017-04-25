Hayvan Hırsızlarına Karşı Özel Ekip Oluşturuldu

Şanlıurfa'da son günlerde artan hayvan hırsızlığı olaylarının önlenebilmesi için İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip hırsızlara göz açtırmıyor.



Şanlıurfa'da hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde sivil kıyafetleriyle bir süre hayvan alışverişi yapan jandarma, farklı günlerde 27 hayvanı çalan şüphelilerin izine ulaştı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 23 kişiden 8'i hayvan kaçakçılığı ve hırsızlığı suçundan tutuklandı. Ayrıca hayvanların çalınmasında kullanıldığı tespit edilen 3 kamyon, 4 minibüs ve bir otomobile de el konuldu.



Hayvanları çalınan Hüseyin Yılmaz, çalınan hayvanlarının güvenlik güçlerince bulunduğunu belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA