Prof Dr Sinan Canan ve Davranış Danışmanı Serhan Akcengiz ile, evcil hayvanlardan yola çıkıp insan beynine uzanan alanda şahane bir söyleşi!



Günümüz gelişmiş dünyasında, ilkel içgüdülerimiz ve düşüncelerimizle karşılaşmak mümkün mü



Evcilleştirme serüveninde neler yaşandı?



İnsan olmanın sorumluluklarından birisi: canlılığa sahip çıkmak!



İnsan beynini bize en yalın haliyle anlatan Prof Dr Sinan Canan ile birlikte Davranış Danışmanı ve köpek Eğitmeni Serhan Akcengiz; insanlar, hayvanlar ve doğa hakkında konuşacaklar. Bilmedikleriniz, görmedikleriniz, unuttuklarınız hakkında duymaktan keyif alacağınız Hayvan/Hayat Bilgisi konuşmamıza davetlisiniz.



Tarih: 12 Nisan



16.00-17.30 TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu



18.30-20.00 ODTÜ MM-125 Amfisi



Üniversite dışından katılım için: [email protected]'ye katılmak istediğiniz oturumu ve kimlik bilgilerinizi iletmenizi rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ted Üniversitesi



Mekan Adresi : Ziya Gökalp Caddesi No.48 Kolej



Başlangıç Saati : 12.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Hayvan / Hayat Bilgisi - TED Üniversitesi



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır