Hayvan / Hayat Bilgisi - Ted Üniversitesi

Prof Dr Sinan Canan ve Davranış Danışmanı Serhan Akcengiz ile, evcil hayvanlardan yola çıkıp insan beynine uzanan alanda şahane bir söyleşi!Günümüz gelişmiş dünyasında, ilkel içgüdülerimiz ve düşüncelerimizle karşılaşmak mümkün müEvcilleştirme serüveninde neler yaşandı?

Hayvan / Hayat Bilgisi - Ted Üniversitesi

Prof Dr Sinan Canan ve Davranış Danışmanı Serhan Akcengiz ile, evcil hayvanlardan yola çıkıp insan beynine uzanan alanda şahane bir söyleşi!

Günümüz gelişmiş dünyasında, ilkel içgüdülerimiz ve düşüncelerimizle karşılaşmak mümkün mü

Evcilleştirme serüveninde neler yaşandı?

İnsan olmanın sorumluluklarından birisi: canlılığa sahip çıkmak!

İnsan beynini bize en yalın haliyle anlatan Prof Dr Sinan Canan ile birlikte Davranış Danışmanı ve köpek Eğitmeni Serhan Akcengiz; insanlar, hayvanlar ve doğa hakkında konuşacaklar. Bilmedikleriniz, görmedikleriniz, unuttuklarınız hakkında duymaktan keyif alacağınız Hayvan/Hayat Bilgisi konuşmamıza davetlisiniz.

Tarih: 12 Nisan

16.00-17.30 TED Üniversitesi Ahmet Ersan Konferans Salonu

18.30-20.00 ODTÜ MM-125 Amfisi

Üniversite dışından katılım için: [email protected]'ye katılmak istediğiniz oturumu ve kimlik bilgilerinizi iletmenizi rica ederiz. 

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ted Üniversitesi

Mekan Adresi : Ziya Gökalp Caddesi No.48 Kolej

Başlangıç Saati : 12.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Hayvan / Hayat Bilgisi - TED Üniversitesi

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ted Üniversitesi, Ziya Gökalp, 12 Nisan, Çankaya, Ankara, Yalın, Odtü
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