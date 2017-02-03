Hayvan Hastanesi Hizmete Açıldı

7 gün 24 saat tecrübeli hekimlerle verdiği kesintisiz hizmet ve her türlü acil durumlara müdahale etme imkanına sahip olan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi hasta kabulüne 1 Şubat 2017 tarihi itibarı ile başladı.



Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne büyük fayda sağlayacak Hayvan Hastanesi, hasta hayvanların bilimsel yöntemlerle tedavi edilip sağlıklarına kavuşturulmasına olanak sağlıyor.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hizmete başlayan hayvan hastanesi sayesinde Erzurum ve çevre illerdeki hayvan yetiştiricileri ile hayvanseverlerin her türlü veteriner hekimlik hizmeti taleplerinin karşılanacağını söyledi. Rektör Çomaklı; güncel bilgi ve teknolojilerin kullanılması ile hasta hayvanlara doğru ve çabuk tanı konularak tedavi edilmesinin Hayvan Hastanesi'nin temel hedefi olduğunu ifade etti.



Merkezi Laboratuvar imkanı ile hayvan hastalıklarına yönelik tahlil ve teşhis hizmetlerinin de yapılmaya başlandığı hastanenin Acil klinik irtibat numarası 0442 231 73 00-01-02-03 - ERZURUM