Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel başkanlığında müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, aşılama, küpeleme, işletmelerin güncellenmesi, tarım ve hayvancılık verileri gibi konular görüşüldü.



Özel, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin şap hastalığından ari bölge olması nedeniyle hastalıklarla mücadele çalışmalarını önemsediklerini söyledi.



Kentin son yıllarda hayvancılıkta büyük bir ivme kazandığını belirten Özel, bu nedenle hayvan sağlığını en üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını vurguladı.