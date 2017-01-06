Hayvan Hastalıklarına Karşı Mücadele

Kavak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2016 yılında hayvan hastalıklarına karşı 31 binin üzerinde hayvana koruyucu aşı yapıldığı bildirildi.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl şap, sığır çiçeği, kuduz gibi hastalıklarla mücadele çalışmaları kapsamında 31 bin 320 hayvana koruyucu aşı yaptıklarını söyledi.



Bu çalışmalar sırasında veteriner hekimleri tarafından çiftçilere hayvan hastalıkları, dıştan getirilecek hayvanların kontrol ve araştırılması gibi konularda bilgi de verildiğini anlatan Taş, "Başarılı bir yılı geride bıraktık. Gerek il müdürlüğüm, gerekse bakanlığımızdan aldığımız talimat ve projeler, çalışmalarımızı yürütürken bizlere ışık oldu." dedi.



Taş, geçen yıl ilçede önemli bir hayvan hastalığı ile karşılaşmadıklarını, bu yıl da çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.