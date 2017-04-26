Hayvan hastalıkları ve hayvanların kayıt altına alınması konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.



2017/01 Sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ile yapılan değişikler, Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ve Sığır Cinsi ve Koyun Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliklerinde yapılan değişikleri konusunda İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müdürü Özkan Kayacan, İl Müdürü Yardımcısı Erkan Alkan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür V. Bülent Coşar, İlçe Müdürleri, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Murat Akkaya ve Veteriner Sağlık Teknikeri Bayram Agbuga katıldı.



Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğün de görevli Veteriner Hekim Murat Akkaya 2017/01 Sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ile yapılan değişikler ve bulaşıcı hayvan hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Veteriner Sağlık Teknikeri Bayram Agbuga da Sığır Cinsi ve Koyun Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliklerinde yapılan değişikleri konusunda bilgi verdi. Daha sonra İl Müdür yardımcısı Erkan Alkan İlçe Müdürlerinin genel sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - KAYSERİ