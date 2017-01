Hayvan Hakları Savunucusu Örgüt Peta Louis Vuitton Hissesi Aldı

Hayvan hakları için mücadele eden sivil toplum örgütü PETA, dünyanın en büyük lüks ürün zincilerinden Fransız LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) hisselerinden satın aldı.



Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (People for the Ethical Treatment of Animals) isimli örgütün, bu girişimiyle, bazı lüks ürünlerinde timsah derisi kullanan Louis Vuitton'u bünyesinde barındıran şirket üzerinde baskı kurmak istediği belirtildi.



PETA, internet sitesinde geçtiğimiz perşembe günü Louis Vuitton hissesi satın aldığını doğruladı.



Louis Vuitton yanı sıra Christian Dior and Hennessy konyakları gibi lüks ürünlerin de sahibi olan LVMH Group PETA'nın satın aldığı hisse miktarına dair bir açıklama yapmadı.



