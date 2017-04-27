Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince hayvan besicileri bilgilendirildi.



Babaeski ilçesinin Karahalil beldesinde düzenlenen eğitimde konuşan birlik başkanı Ali Dermenci, ineklerde kuru dönem bakım, besleme ve buzağı ölümlerinin önüne geçmek için yeni doğan ve gelişmekte olan buzağıların bakım beslemeleri gibi konularda besicilere bilgiler verdi.



Dermenci, besicilerin bilgilendirilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.





Trakya'nın hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dermenci, bu nedenle besiciliğin de bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini anlattı.



Özellikle hayvanların aşılarının tam olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Dermenci, şöyle konuştu:



"Avrupa ülkelerine baktığımızda buzağı ölümleri yüzde 5 oranındayken, bizim ülkemize baktığımızda bu oran yüzde 25 seviyelerinde gözükmektedir. Bunun önüne geçebilmemiz için öncelikle yeni doğan buzağıların doğru bakım ve beslenmesinin nasıl yapıldığını bilmemiz gerekmektedir. Bizler bu yüzden üyelerimize buzağı bakım ve besleme ile ilgili eğitim toplantıları ve eğitim seminerleri düzenliyoruz ki bu işi uzmanından dinleyerek doğrularımızı yanlışlarımızı görelim."