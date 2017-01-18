Hayvan Barınağı ziyaretçileri

2016-2017 eğitim öğretim döneminin yarı yıl tatili yaklaşırken, Özel Dünya Koleji öğrencileri okulun son haftasını sosyal aktivitelerle değerlendiriyor. Bu çalışmalar kapsamında 7'nci sınıf öğrencileri Ödemiş Belediyesi Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Okul öğretmenlerinden Ferit Avcı, Mustafa Parlar ve Şahin Yazgan ile birlikte gelen yaklaşık 50 öğrenci, barınağın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan veteriner hekimler ve teknik personel tarafından öğrencilere çalışmalar anlatılarak, soruları yanıtlandı. Öğrencilerin en çok dikkatini ameliyathanedeki çalışmalar çekti. Sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplenmesi konusunda da bilgi alan öğrenciler, yardım konusunda neler yapabileceklerini görüştü. Öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi.