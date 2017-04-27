Hayvan Barınağı'na İnceleme Gezisi

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgiler de aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e ziyareti esnasında Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da eşlik etti.

Ziyaretinde Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde incelemeler gerçekleştiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, merkezin küçük misafirleri ile yakında ilgilenirken, yetkililerden merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı.