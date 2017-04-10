Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir hayvan barınağı mühürlendi.



Piri Reis Mahallesi'nde bakıma muhtaç hayvanların kaldığı tesise ait arazide, hayvan kafaları bulunduğu ihbarı üzerine Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Ekipler tesisi hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle mühürledi.



Tesiste yaralı hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.