Haytap Temsilcilerinden Terme Belediyesine Ziyaret

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.



Davet üzerine ilçeye gelen HAYTAP temsilcileri Mehtap Sağsen ve Aziz İşbakan, Belediye Başkanı Kul ile görüşerek, ilçede sahipsiz sokak hayvanları konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Sağsen, Terme Belediyesinin yaptığı geçici hayvan barınağını gezdiklerini belirterek, sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar ve işbirliği talebi için Kul'a teşekkür etti.



Kul da birlikte güzel çalışmalar ve faydalı projeler yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu nedenle bugün değerli vaktinizi ayırdığınız Terme'ye geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Birlikte bu soruna köklü bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Terme'de faaliyet gösterecek bir hayvanseverler derneği çalışmalarımıza ışık tutabilir. Dernek kurulmasının faydalı olacağını düşünüyorum."