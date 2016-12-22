Hayrat Yardım Derneğinden Halepli Ailelere 8 Tır Yardım

Hayrat Yardım Derneğince, Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere 8 tır insani yardım gönderildi.



Hayrat Yardım Derneği Sınır Koordinatörlüğü görevlisi Cem Yaslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'ten tahliye edilen Suriyeli sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu 8 yardım tırı hazırladıklarını söyledi.



Yaslı, Kocaeli, Kayseri ve Yozgat illerinde toplanan yardımların sınırdan geçtiğini, en kısa zamanda ailelere dağıtılacağını dile getirdi.



Yardımlarının süreceğini ifade eden Yaslı, yardım tırların içerisinde un, çeşitli gıda malzemesi, giysi ve yatak bulunduğunu kaydetti.