Hayrabolu Sgk Müdürü Kahraman Göreve Başladı

Hayrabolu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğüne atanan Ünal Kahraman görevine başladı.





Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede görev yapacak olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.





Vatandaşlara güler yüzle hizmet vermek için çalışacaklarını belirten Kahraman, "Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü olarak hem vatandaşlar hem de kurumlarla sürekli iletişim içerisinde olacağız. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.