Hayrabolu'dan Kısa Kısa

Hayrabolu Ziraat Odası Başkanlığınca, çiftçilere yönelik "Buğday Hastalık ve Zararlıları" konulu toplantı düzenlendi.



Hayrabolu Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Yardımcı Doçent Dr. Nagehan Desen Kömürcü ve Özgür Salam tarafından çiftçilere, buğday hastalık ve zararlıları ile mücadele konularında bilgiler verildi.



Hayrabolu Ziraat Odası Başkanı Bülent Can da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini belirtti.



Hayrabolu Kaymakamı Özdemir'e ziyaretler



Hayrabolu Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hakan Yıldırımhan ve beraberindekiler, Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir'i ziyaret etti.



SGK Merkez Müdürü Hakan Yıldırımhan, yeni göreve başlayan Kaymakam Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hayrabolu'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.