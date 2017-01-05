Hayrabolu'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Hayrabolu ilçesinde kar yağışı sonrası doğayı kaplayan beyaz örtü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.



Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri, yaban hayvanları için değişik bölgelere yem bıraktı.





Çiftçi Malları Koruma Başkanı Bülent Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının, ilçede etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.



Kar örtüsü nedeniyle doğada besin bulamayan yaban hayvanlarının yaşamını sürdürebilmesi için belli aralıklarla doğaya yem bıraktıklarını belirten Can, kar kalkıncaya kadar yem bırakmaya da devam edeceklerini kaydetti.