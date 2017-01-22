Hayrabolu'da Uyuşturucu Operasyonu

Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kahya Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.



Yapılan operasyonda F.U'nun üzerinden 22 adet fişek halinde sentetik kannabinoid ele geçirildi.





F.U. ile uyuşturucuyu satması için bu kişiye veren E.Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı.