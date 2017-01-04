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Hayrabolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hayrabolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Hayrabolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu - Tekirdağ kara yolunda sürücüsünün ismi belirlenemeyen 23 DR 225 plakalı otomobil, Banarlı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

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