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Hayrabolu'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Hayrabolu'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Hayrabolu'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Dambaslar Mahallesi'nde Numan Balkan'ın (34) kullandığı 59 LC 921 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada yaralanan sürücü Balkan, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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