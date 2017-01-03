Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dambaslar Mahallesi'nde Numan Balkan'ın (34) kullandığı 59 LC 921 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Balkan, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayrabolu'da Tır Devrildi: 1 Yaralı
Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
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