Hayrabolu'da Sokak Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Hayrabolu ilçesinde yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bırakıldı.



Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartlarında özellikle yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanlarını beslediklerini belirtti.



Gölet sahası ve çevresinde yaban ve sokak hayvanlarına yem bıraktıklarını ifade eden Altayoğlu, "Sokak hayvanlarımız da kar içinde yiyecek bulamıyorlar. Onlar için de kuru mama takviyesi yapıyoruz. Sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere, kış mevsimi boyunca kuru mama takviyesi yapmaya devam edeceğiz."





Belediye Veteriner Hekimi Ahmet İzlem Saygılı ise, "Vatandaşlarımız da sokak hayvanları için birer kap su, yemek artıkları ve ekmekleri dışarıya koyabilirler. Bu şekilde bize destek olurlarsa hayvanlar aç kalmaz." diye konuştu.