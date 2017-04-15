Hayrabolu'da Pazar Yeri İnşaatı Sürüyor

Hayrabolu ilçesinde yapımına başlanan kapalı pazar yeri inşaatının çalışması devam ediyor.





Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alpullu caddesinde yapılan kapalı pazar yeri inşaat çalışmasının devam ettiğini söyledi.





Hayrabolu'ya yeni pazar yeri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Altayoğlu, şunları kaydetti:



"Hayrabolu Belediyesi olarak halkımızın gereksinim duyduğu pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla açık ve kapalı yapılacak olan pazar yeri çalışmalarımız devam ediyor. Pazar yerimiz sadece pazar yerinden ibaret değil, üst katında lokanta, kafetarya, 2 bin metrekare açık düğün salonu, bin 300 metrekare kapalı düğün salonu dolayısıyla bir entegre tesis olarak Hayrabolu halkının hizmetine sunacağız."