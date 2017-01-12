Hayrabolu'da Park Halindeki Aracın Üstüne Ağaç Devrildi

Hayrabolu ilçesinde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.



İlyas Mahallesi Çıkmaz Sokak'ta bulunan bir ağaç, üzerindeki karın ağırlığı nedeniyle yakınında park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.



Olayın belediyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekip, ağacın dallarını motorlu testereyle kestikten sonra araç üzerindeki gövdesini de çekici yardımıyla kaldırdı.



Olayda otomobilde hasar oluştu.