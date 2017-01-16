Hayrabolu'da Karla Mücadele Çalışmaları

Hayrabolu Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.



Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadeleye katkı sağlayacak tüm araçları ve personeli seferber ettiklerini söyledi.



İlçenin her yerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Altayoğlu, "Yol açma, kaldırım temizliği ve tuzlama çalışması konusunda güzergahları belli olan ekipler anında çalışmalara başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi adına görev yapıyor. Karla mücadelede Hayrabolu Belediyesi olarak görevli tüm birimlerimiz hazır kıta görevinin başında." dedi.