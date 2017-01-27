Hayrabolu'da Hırsızlık İddiası

Hayrabolu ilçesinde bir kişi, evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.



Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan A.B'ye ait eve giren kişi veya kişiler, ziynet eşyası ve bir miktar parayı alarak evden uzaklaştı.



A.B, durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.



Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.