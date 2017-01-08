Hayrabolu'da Hırsızlık İddiası

Hayrabolu ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.





Edinilen bilgiye göre, İlyas Mahallesi'ndeki bir iş yerinden içki ve sigara çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden emniyet güçleri, otomobili durdurarak, İ.A, İ.G ve M.P'yi gözaltına aldı.



Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir pompalı tüfek buldu.